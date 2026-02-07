Dopo il dolore per la morte della madre Hatice, Bahar decide di dare una seconda possibilità al suo matrimonio con Sarp. Dopo settimane difficili, la protagonista si dimostra disposta a ricostruire il rapporto, soprattutto per i figli Nisan e Doruk. La situazione tra i due sembra migliorare, con Sarp che mostra segnali di cambiamento.

© US Mediaset Settima cruciale a La Forza di una Donna: dopo il dolore provato per la morte della madre Hatice, Bahar si ricrede su Sarp e decide di dare una seconda chance al loro matrimonio per il bene dei piccoli Nisan e Doruk. Una scelta che Bahar prende quando le condizioni di salute di Sarp sembrano migliorare. Proprio per questo, i due innamorati cominciano a fantasticare su un futuro insieme. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.15 e il sabato alle 15.30. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Forza di una Donna, anticipazioni dal 9 al 14 febbraio 2026: le condizioni di Sarp sembrano migliorare

Arriva la notizia che Sarp muore nella soap turca “La forza di una donna”.

La soap “La forza di una donna” torna in tv con nuove puntate dal 9 al 14 febbraio.

