Sondaggio sul referendum sulla giustizia il Sì avanti solo se vota almeno il 46 per cento

Un sondaggio di Ipsos sul referendum sulla giustizia rivela che il 50,6% degli italiani preferisce il No e che la partecipazione sarà decisiva. La rilevazione si è concentrata sui dati raccolti tra il 22 e il 23 marzo, evidenziando che almeno il 46% degli aventi diritto deve andare alle urne affinché il risultato sia valido. Tra gli elettori del Partito Democratico, solo il 10% sostiene la riforma, mentre nel Movimento 5 Stelle questa percentuale sale al 24%.

Tra poco più di un mese saremo chiamati a votare per il referendum sulla Giustizia. Essendo un referendum costituzionale, il risultato sarà comunque valido, indipendentemente dal raggiungimento del quorum del 50%+1 degli aventi diritto. La campagna sta entrando nel vivo, ma appare sempre più dominata dal conflitto politico anziché dalla discussione sul merito. Con toni davvero eccessivi, basti ricordare due recenti video, uno che considera gli elettori del No paragonabili agli estremisti di Askatasuna, l’altro che pensa che gli elettori del Sì siano paragonabili ai fascisti che fanno il saluto romano, per non parlare delle polemiche suscitate dalle dichiarazioni del procuratore Gratteri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Mancano pochi giorni ai due giorni decisivi, il 22 e 23 marzo, quando gli italiani saranno chiamati a votare sulla riforma della giustizia prevista per il 2026.

Secondo un sondaggio di YouTrend, il No è avanti di 2,2 punti percentuali con il 51,1% contro il 48,9% del Sì, se l’affluenza scende al 46,5%.

Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente

