DAZN amplia lofferta di calcio spagnolo con la Copa del Rey fino al 2029

DAZN amplia la sua offerta di calcio spagnolo, includendo la Copa del Rey fino al 2029. Oltre alla LaLiga, la piattaforma trasmetterà in esclusiva anche la storica Coppa di Spagna, con i sedicesimi in programma già dal 16 dicembre, offrendo agli appassionati un palinsesto ricco di emozioni e grandi appuntamenti calcistici.

Oltre alla LaLiga, DAZN trasmetterà in esclusiva la storica Coppa di Spagna, con sedicesimi già dal 16 dicembre. Real Madrid, Barcellona e Atlético Madrid integrandosi con il già ricco palinsesto di DAZN tra Liga portoghese, FA Cup e LaLiga EA Sports. Già Official Broadcaster in Italia della LaLiga dal 2018, DAZN arricchisce ulteriormente l’offerta di calci. su Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - DAZN amplia lofferta di calcio spagnolo con la Copa del Rey fino al 2029

