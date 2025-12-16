Inaugurato il nuovo organo liturgico con canne alla Parrocchia del Santissimo Sacramento di Vieste
Nella parrocchia del Santissimo Sacramento di Vieste è stato inaugurato un nuovo organo liturgico con canne, in memoria di don Antonio Spalatro. L'evento rappresenta un importante momento di riflessione e celebrazione per la comunità, a quasi 100 anni dalla nascita del servo di Dio, prevista per il 2 febbraio 2026.
Pressso la comunità parrocchiale del Santissimo Sacramento di Vieste è stato inaugurato un nuovo organo liturgico con canne, acquistato in memoria del caro e indimenticato servo di Dio don Antonio Spalatro, a quasi 100 anni dalla nascita che verrà celebrata il 2 febbraio 2026. Un gesto carico di. Foggiatoday.it
TRANI: INAUGURAZIONE NUOVO ORGANO ZANIN
Inaugurato il nuovo organo liturgico con canne alla Parrocchia del Santissimo Sacramento di Vieste - Pressso la comunità parrocchiale del Santissimo Sacramento di Vieste è stato inaugurato un nuovo organo liturgico con canne, acquistato in memoria del caro e indimenticato servo di Dio don Antonio Spa ... foggiatoday.it
Inaugurato il nuovo punto strategico che ha permesso l’assunzione di 11 professionisti - facebook.com facebook