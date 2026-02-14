Sollicciano Funaro | Serve rifarlo La direttrice del carcere | Meglio ristrutturare

Sara Funaro, sindaca di Firenze, ha deciso di demolire il carcere di Sollicciano dopo aver valutato i problemi strutturali e le condizioni dell’edificio. La decisione arriva in seguito a sopralluoghi che hanno evidenziato crepe e infiltrazioni, rendendo difficile garantire la sicurezza dei detenuti e del personale. La direttrice dell’istituto, Valeria Vitrani, preferisce invece ristrutturare l’edificio esistente, proponendo un piano di lavori per migliorare le condizioni interne. La discussione tra le istituzioni e la direzione si accende sulla strada da seguire, mentre i lavori di ristrutturazione si prospettano come soluzione più compl

Il futuro del carcere di Sollicciano divide istituzioni e direzione dell'istituto penitenziario. Al centro del confronto c'è l'ipotesi di una demolizione della struttura, sostenuta dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, e respinta invece dalla neo direttrice Valeria Vitrani che punta su un piano di ristrutturazioni. A margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, la direttrice ha chiarito che "abbattere il carcere fiorentino di Sollicciano non è un'idea in concreto sul tavolo, i progetti sono altri". Vitrani ha spiegato che, nonostante le criticità, il tema delle carceri è all'attenzione del governo.