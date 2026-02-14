Solidarietà bipartisan alla Lollobrigida mamma-oro d' Italia

Il nome di Tommaso, un bambino di due anni, è diventato al centro di una vicenda che ha scatenato reazioni bipartisan, dopo che non ha visto sua madre per una settimana. La causa è la difficile situazione di separazione tra il piccolo e la mamma, che ha portato molti a esprimere solidarietà. Tommaso, infatti, ha già dimostrato di non mollare l’abbraccio materno, anche davanti alle telecamere, una scena che ha commosso molti italiani.

Non ci crede se non ci mette il naso. Lo si dice dei tanti Tommaso nel mondo. Se quello in questione ha 2 anni, non vede mamma da una settimana e quindi, una volta conquistato il suo abbraccio, non la molla nemmeno in mondovisione, è cosa che non dovrebbe nemmeno fare notizia. Almeno non più del doppio oro della blasonata genitrice, colpevole, secondo i soliti leoni – e leonesse- da tastiera, di aver anteposto il bimbo, bollato come «maleducato», alle compassate dichiarazioni a favore di telecamere e media. Alla prima medaglia Lollobrigida si è tenuta in braccio il figlio nelle interviste. Alla seconda lo ha videochiamato, appena tagliato il traguardo, mentre lui era alla festina dell'asilo.