Soccorso alpino della Gdf in lutto Sepolto da valanga non ce l’ha fatta

Il soccorso alpino della Guardia di Finanza piange la perdita di uno dei suoi membri, sepolto da una valanga durante un intervento in montagna. La tragedia si è verificata ieri pomeriggio, quando l’uomo stava aiutando un gruppo di escursionisti a risalire una ripida pendenza. Nonostante i tentativi di salvataggio, le operazioni sono state inutili e il militare è stato trovato senza vita sotto la neve.

Familiari, amici e colleghi da giorni lo avevano dovuto accettare: soltanto un miracolo avrebbe potuto salvarlo. Ma così non è stato e giovedì, a sei giorni dalla valanga che lo ha travolto venerdì scorso in località Crocetta del Cardine, a circa 1.900 metri di quota, sopra la diga di Montespluga, il finanziere del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Madesimo Erik Pettavino, 30 anni soltanto, dopo il periodo di osservazione post morte cerebrale da parte del collegio medico, è stato staccato dalle macchine che ancora lo tenevano in vita. Estratto dalla neve in condizioni già gravissime e in ipotermia, era stato elitrasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove nonostante l’attivazione della procedura Ecmo, una tecnica di circolazione extracorporea utilizzata per stabilizzare i parametri vitali e aumentare la temperatura corporea, non aveva mai mostrato segnali di ripresa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Gressoney-La-Trinité, un escursionista è stato salvato oggi, 13 febbraio 2026, dopo essere stato travolto da una valanga lungo il torrente Lys tra Punta Jolanda e Staffal, in Valle d’Aosta.

Questa mattina a Madesimo, un finanziere del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, Erik Pettavino, 30 anni, è stato travolto da una valanga durante un’esercitazione sopra la diga di Montespluga.

