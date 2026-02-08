Valanga a Madesimo non ce l' ha fatta il finanziere Erik Pettavino

Questa mattina a Madesimo, un finanziere del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, Erik Pettavino, 30 anni, è stato travolto da una valanga durante un’esercitazione sopra la diga di Montespluga. Purtroppo, nonostante i soccorsi, non è riuscito a salvarsi.

Non ce l’ha fatta Erik Pettavino, 30 anni, finanziere del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, travolto venerdì mattina da una valanga mentre era impegnato in un’esercitazione sopra la diga di Montespluga, nel territorio comunale di Madesimo. La morte cerebrale del militare originario di.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su Madesimo Valanga

Edoardo Conti, giovane freerider italiano, ha perso la vita in seguito a una valanga sulla Marmolada il 27 dicembre.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Madesimo Valanga

Argomenti discussi: Madesimo, valanga sopra la diga di Montespluga: due feriti, uno grave; Due scialpinisti sorpresi da una valanga sopra la diga di Montespluga (Sondrio): uno gravissimo in ospedale; Valanga a Madesimo sopra la diga di Montespluga, feriti due giovani militari della Guardia di Finanza in addestramento; Valanga sopra Madesimo: due feriti, uno è grave.

Un’altra valanga, due persone portate in ospedaleDopo l’allarme di ieri ad Aprica, un’altra valanga si è staccata oggi, venerdì 6 febbraio 2026, a Madesimo. Le operazioni di soccorso sono in corso e si teme che possano essere state coinvolte due per ... primalavaltellina.it

Valanga sopra alla diga di Montespluga. Due feriti, uno è graveIl fronte di neve si è distaccato in mattinata in zona Crocetta del cardine. In zona pericolo marcato, altri due distacchi ieri ma senza vittime ... rainews.it

Valanga a Montespluga, gravissimo il finanziere: «Forza, siamo con te» L’intervento Erik Pettavino resta ricoverato a Bergamo. I suoi concittadini di Limone (Cuneo) ora pregano per lui #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #ErikPettavino #GuidoPett facebook