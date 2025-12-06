Se rivuoi l' auto devi pagare ma all' appuntamento si presenta un carabiniere | arrestato

Lo scorso 28 novembre gli avevano rubato l’auto, dopo sette giorni i malviventi hanno tentato il “cavallo di ritorno”. A Giugliano in Campania un uomo è stato vittima del furto della propria auto a Villaricca. Dopo sette giorni arriva sul cellulare della vittima una chiamata anonima. Si tratta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

