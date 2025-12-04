Li hanno attirati in una trappola fingendosi degli investitori in criptovalute quindi li hanno rapiti torturati e fatti a pezzi Volevano estorcergli i codici di accesso al loro tesoro | il caso dei coniugi Roman e Anna Novak

Torturano e fanno a pezzi una coppia per estorcergli l’accesso alle loro criptovalute. I terribili dettagli sulla morte dei coniugi Roman e Anna Novak sono stati rivelati dal DailyMail. Come affermano gli investigatori russi che indagano sul caso della coppia scomparsa il 2 ottobre scorso nella zona turistica di Hatta, non lontano da Dubai. I Novak sono stati rapiti, ammazzati e fatti dopo essere stati attirati in una trappola da alcuni tizi che si son spacciati per investitori. Il segnale dei cellulari della coppia è stato registrato per l’ultima volta vicino alla località montuosa di Hajar, al confine con l’Oman. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

