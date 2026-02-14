Smascherato uno degli autori dell’assalto al Postamat

Un uomo è stato arrestato a San Giacomo degli Schiavoni perché ritenuto uno degli autori dell’assalto al Postamat avvenuto la scorsa settimana. La polizia ha intercettato il sospetto grazie alle telecamere di sorveglianza e lo ha fermato nel suo stesso quartiere, recuperando anche parte della refurtiva. Il sindaco-senatore del paese ha ringraziato pubblicamente i Carabinieri per aver contribuito a smascherare il responsabile e ha parlato di un segnale positivo per la sicurezza locale.

San Giacomo degli Schiavoni, un arresto e un segnale di ripresa: la gratitudine del sindaco-senatore ai Carabinieri. Un trentenne originario di Foggia è stato identificato come uno dei responsabili dell’assalto al Postamat di San Giacomo degli Schiavoni, in Molise, avvenuto lo scorso anno. Il senatore e sindaco del comune, Costanzo Della Porta, ha espresso profonda gratitudine all’Arma dei Carabinieri per l’operazione che ha portato all’arresto, sottolineando l’importanza della presenza dello Stato nel contrasto alla criminalità nei piccoli centri. Un colpo che ha scosso la comunità. L’esplosione che ha squarciato la quiete di San Giacomo degli Schiavoni, sette mesi fa, aveva generato profonda preoccupazione tra gli abitanti.🔗 Leggi su Ameve.eu Oltre ai danni, la beffa: dopo l’assalto al postamat Villa Convento senza ufficio postale A Villa Convento, la frazione di Lecce, i residenti devono ancora fare i conti con un disagio che dura da oltre tre mesi. È morto Vince Zampella, uno degli autori della serie Call of Duty, capo di Respawn Entertainment Vince Zampella, figura di rilievo nel settore dei videogiochi e fondatore di Respawn Entertainment, è deceduto in seguito a un incidente stradale a Los Angeles. Se ne discute su altre fonti Focus trattati: Tenente Colombo ai Rinnovati. Come si racconta un delitto; Tony Pitony 'smascherato' da Elio e le storie tese: la bordata sul travestimento da Elvis (13 anni prima); Caporalato, Flai Cgil: Arriva la commissione parlamentare. Ottenuto un gran risultato; Per qualche motivo, qualcuno che genera libri di intelligenza artificiale si è smascherato. I carabinieri hanno identificato uno dei malfattori autori del colpo messo a segno l’estate dello scorso anno facebook