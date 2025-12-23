È morto Vince Zampella uno degli autori della serie Call of Duty capo di Respawn Entertainment

Vince Zampella, figura di rilievo nel settore dei videogiochi e fondatore di Respawn Entertainment, è deceduto in seguito a un incidente stradale a Los Angeles. Zampella è stato uno degli autori della serie Call of Duty e ha contribuito significativamente allo sviluppo dell’industria videoludica. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il settore e per tutti coloro che ne hanno apprezzato il lavoro e l’impegno.

Vince Zampella, veterano dell'industria videoludica e sino ad oggi leader di Respawn Entertainment, è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto a Los Angeles. Dai primi report emerge che l'incidente è stato segnalato intorno alle 12:45 sulla strada panoramica a nord di Los Angeles, tra le montagne di San Gabriel. L'auto di Zampella, diretta sud, è uscita fuori strada, ha colpito una barriera di cemento e un passeggero a bordo è stato sbalzato fuori. Zampella, alla guida del veicolo, è rimasto intrappolato nell'incendio che ne è seguito. Zampella (55 anni) è morto sul posto, mentre il passeggero è deceduto in ospedale, come riferito dalle autorità a NBC4 Investigates.

