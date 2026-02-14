Skeleton oggi Olimpiadi 2026 | orari 14 febbraio tv streaming italiani in gara

L’Italia si prepara a scendere sulla pista di Milano Cortina 2026 per la gara di skeleton del 14 febbraio, in seguito alla conferma che questa sarà l’ultima prova individuale del programma olimpico. Questa mattina, gli atleti italiani hanno raggiunto il punto di partenza, sperando di conquistare una medaglia. La gara sarà trasmessa in diretta su TV e streaming, con i nostri rappresentanti pronti a dare il massimo.

Siamo pronti per vivere l'ultimo atto delle gare singole per quanto riguarda il programma dello skeleton ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, infatti, sabato 14 febbraio, sulla pista di Cortina d'Ampezzo intitolata ad Eugenio Monti, andranno in scena le due ultime manche dell'attesissima finale femminile. Si annuncia grande spettacolo per questo evento e le protagoniste ce lo stanno ampiamente regalando. Quale sarà il programma della giornata? In questo sabato 14 febbraio si inizierà alle ore 18.00 con la terza manche che sarà seguita alle ore 19.35 dalla quarta e conclusiva, quella che andrà ad assegnare le medaglie.