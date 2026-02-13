Skeleton oggi Olimpiadi 2026 | orari 13 febbraio tv streaming italiani in gara

Siamo pronti per vivere una giornata di capitale importanza per lo skeleton ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, alle 10:00, il primo atleta italiano, Andrea Giovannini, scende sulla pista di Cesana Torinese per la prima run della gara, determinato a migliorare il suo risultato dello scorso anno ai Mondiali.

Siamo pronti per vivere una giornata di capitale importanza per lo skeleton ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, infatti, venerdì 13 febbraio, non solo andranno in scena le prime due manche della finale femminile sulla pista di Cortina d’Ampezzo intitolata ad Eugenio Monti ma, anche e soprattutto, saranno assegnate le medaglie della finale maschile che andrà a disputare le due ultime manche. Quale sarà il programma della giornata? In questo ricchissimo venerdì 13 febbraio si inizierà alle ore 16.00 con la prima manche della gara femminile che vedrà al via le nostre Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli. 🔗 Leggi su Oasport.it

"L'atleta italiano di skeleton Mattia Gaspari che indossa il casco con il simbolo della Ribellione è l'immagine più bella che vedrete oggi. Uno di noi" Grazie a @silvietta_azzaroli Silvia Azzaroli per la condivisione - facebook.com facebook

Vladyslav Heraskevych è un campione ucraino di skeleton e oggi avrebbe dovuto partecipare a Cortina alla gara della sua disciplina, con buone possibilità di podio a @milanocortina26. Ma non ci sarà. Perché, con una decisione tanto burocratica quanto irra x.com