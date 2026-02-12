Skeleton oggi Olimpiadi 2026 | orari 12 febbraio tv streaming italiani in gara

Oggi alle 9 prende il via la gara di skeleton maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Gli atleti italiani si preparano a scendere sulla pista, con l’obiettivo di portare a casa una medaglia. La competizione si svolge tra dirette televisive e streaming, e gli occhi di appassionati e tifosi sono puntati sui protagonisti in gara.

Ci siamo! Inizia la caccia alle medaglie anche per lo skeleton. Nella giornata odierna, giovedì 12 febbraio, infatti, prenderà ufficialmente il via la gara maschile che, a partire dalle ore 09.30, darà il via alle prime due manche del proprio programma. Alle ore 11.05 toccherà alla seconda, mentre nella giornata di domani, venerdì 13 febbraio, si chiuderà con le due ultime manche. Quale sarà il programma della gara maschile? Nella giornata di oggi, giovedì 12 febbraio, alle ore 09.30 si inizierà con la prima manche. Alle ore 11.08 scatterà la seconda. Venerdì 13 febbraio, quindi, si tornerà in azione alle ore 19.

