Sitting volley europeo a Fermo | la Scuola Pallavolo sfida Serbia e Francia nel 2026 Inclusione in campo
Fermo ospiterà la Silver EuroLeague di Sitting Volleyball nel febbraio 2026, un evento che vede coinvolta anche la Scuola Pallavolo, a causa della crescita dell'inclusione nel settore sportivo. La competizione, che si svolgerà alla Palestra Coni, vedrà la partecipazione di squadre provenienti da Serbia e Francia, promettendo due giorni di partite intense e significative.
Fermo si prepara alla sfida europea: la Silver EuroLeague di Sitting Volleyball. Fermo è pronta ad accogliere un evento di rilevo nel mondo dello sport paralimpico: la Silver EuroLeague Men di Sitting Volleyball, in programma alla Palestra Coni sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026. La Scuola di Pallavolo Fermana sfiderà alcune delle migliori squadre europee, tra cui rappresentanze di Serbia e Francia, in una competizione che celebra l’inclusione e la resilienza. Un palcoscenico internazionale per lo sport paralimpico. L’organizzazione di questo torneo rappresenta un traguardo significativo per la Scuola di Pallavolo Fermana e per l’intera comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
