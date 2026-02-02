Pallavolo under 18 in campo a Barbarasco | sfida agonistica al Comitato Levante

Domenica 1° febbraio 2026, il campo di Barbarasco ha visto scendere in campo le giovani promesse della pallavolo. La partita tra le squadre under 18 ha acceso l’entusiasmo tra i tifosi e ha mostrato tutta la grinta dei ragazzi, pronti a dimostrare il loro valore. La sfida si è svolta con intensità, tra scambi veloci e battute che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Alla fine, il match si è concluso con un risultato che ha premiato la squadra più determinata, lasciando però spazio alla voglia

Domenica 1° febbraio 2026, il campo sportivo di Barbarasco si è trasformato per un giorno in un palcoscenico vivente della passione giovanile. La manifestazione, organizzata dal Comitato Territoriale Levante, ha visto scendere in campo oltre cento under 18 provenienti da diverse società della provincia. L'evento, parte del circuito Grand Prix, ha avuto come sede ufficiale la struttura della Podenzana Volley, che ha accolto con entusiasmo i giovani atleti e le loro famiglie. L'obiettivo era semplice ma ambizioso: dare spazio ai talenti più promettenti del territorio, offrendo loro un'occasione reale di confronto, crescita e divertimento.

