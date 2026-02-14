Sinner torna in campo a Doha | esordio con Machac e poi? In finale c' è l' ipotesi Alcaraz

Jannik Sinner torna a disputare un torneo a Doha dopo aver saltato alcune competizioni recenti a causa di un infortunio. L'azzurro aprirà il suo cammino contro Machac, un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per il suo percorso nel torneo. La sua presenza in finale potrebbe portare a uno scontro con Alcaraz, protagonista di una delle rivalità più interessanti del circuito.

Sarà contro Machac il ritorno in campo di Jannik Sinner nell’Atp 500 di Doha. Il numero due del mondo debutterà nel torneo in Qatar contro il ceco, avversario non facile ma contro cui l’azzurro non ha mai avuto troppi problemi (2 a 0 i precedenti). Sarà un buon test comunque per Jannik dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. Scorrendo il tabellone di Doha, sorteggiato questa mattina, Sinner al secondo turno molto probabilmente avrà come avversario l’australiano Popyrin, mentre nei quarti di finale ad attenderlo ci potrebbe essere Mensik, in una sfida che sarebbe molto intrigante ma con i guai fisici del ceco (a nemmeno 21 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

