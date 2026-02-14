Sinner a Doha | Machac per testare la condizione Alcaraz l’obiettivo in un torneo chiave per ranking e Olimpiadi
Jannik Sinner arriva a Doha per prepararsi al meglio, mentre Tomas Machac affronta il suo debutto nel torneo per testare la propria forma, in un evento che potrebbe decidere molte cose per il ranking e le Olimpiadi. Il giovane tennista italiano scenderà in campo sabato 14 febbraio contro il numero 31 del mondo, cercando di mettere in evidenza il suo stato di forma in vista di sfide più importanti. Nel frattempo, l’obiettivo di Carlos Alcaraz resta la finale, dove potrebbe incontrare Machac, uno dei possibili avversari più temuti.
Sinner a Doha: Machac all’esordio, Alcaraz l’incubo possibile in finale. Jannik Sinner inizia oggi, sabato 14 febbraio 2026, la sua avventura all’Atp 500 di Doha contro il ceco Tomas Machac, numero 31 del mondo. Il torneo qatariota rappresenta un test importante per l’azzurro, reduce dagli Australian Open e con l’ambizione di consolidare la sua posizione nel ranking mondiale, guardando anche all’appuntamento olimpico di Milano-Cortina 2026. La competizione potrebbe culminare con una sfida al vertice contro il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz. Un Percorso ad Ostacoli: Dagli Ottavi alla Finale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Sinner, il tabellone a Doha: esordio con Machac, possibile finale con Alcaraz
Jannik Sinner si prepara a scendere in campo a Doha perché ha scoperto il suo percorso nel torneo.
Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner su Alcaraz nel ranking ATP a Doha: inizia la fase senza scarti
Jannik Sinner può guadagnare fino a 500 punti nel ranking ATP a Doha, iniziando la fase senza scarti, mentre Carlos Alcaraz, già primo nel tabellone, punta a consolidare la sua posizione.
Argomenti discussi: Sinner, il tabellone a Doha: esordio con Machac, possibile finale con Alcaraz; Doha: il primo allenamento di Sinner; Sorteggio ATP Doha 2026: ecco quando Sinner conoscerà il nome del suo primo avversario. L’entry list aggiornata dopo il forfait di Djokovic; Lazio-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.
ATP Doha, il tabellone: Sinner pesca Machac, Alcaraz esordirà con RinderknechJakub Mensik nello stesso quarto di Jannik Sinner a Doha. Esordi delicati per Daniil Medvedev e Karen Khachanov ... ubitennis.com
Jannik Sinner, sorteggio sfortunato a Doha: gli avversari turno per turno. Subito Machac!Jannik Sinner farà il proprio ritorno in campo in occasione del torneo ATP 500 di Doha, che andrà in scena sul cemento della capitale del Qatar dal 16 al ... oasport.it
Jannik Sinner, sorteggio sfortunato a Doha: gli avversari turno per turno. Subito Machac! - x.com
Sinner, oggi il sorteggio dell'Atp 500 Doha: dove vederlo in tv e in streaming. Possibili avversari, calendario e il montepremi facebook