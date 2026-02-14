Sinner quando gioca contro Machac? Il debutto a Doha | data orario e dove vederla

Jannik Sinner torna in campo contro Machac a Doha, dopo aver raggiunto la semifinale a Melbourne. La partita si gioca questa settimana e sarà visibile su diverse piattaforme di streaming. Sinner vuole riprendere il ritmo e dimostrare di essere in forma, anche dopo il confronto con Djokovic.

Se Jannik Sinner vi era mancato non disperate, il suo ritorno in campo è imminente. Il numero 2 al mondo, reduce dalla semifinale contro Djokovic a Melbourne, è pronto a tornare a campo come seconda testa di serie dell'Atp 500 di Doha (16-22 febbraio). L'azzurro vuole lasciarsi alle spalle la delusione agli Australian Open e riprendere il suo cammino verso il primo posto del ranking. Grazie al sorteggio Jannik ha avuto modo di conoscere i possibili avversari che lo separano dall'ipotetica finale contro Alcaraz, prima testa di serie. Jannik Sinner torna in campo a Doha perché il torneo ATP 500 inizia domani, lunedì 16 febbraio. Quando gioca Jannik Sinner? Domani, lunedì 16 febbraio, inizia ufficialmente l'Atp 500 di Doha, torneo che sancirà il ritorno in campo del tennista azzurro, reduce dalla cocente eliminazione. La sfida tra Jannik Sinner e Thomas Machac, esordio del tennista azzurro nell'Atp 500 di Doha, andrà in scena lunedì 16 aprile. La sfida inizierà non prima delle 17:30 italiane.