LIVE Cocciaretto-Li 7-6 7-5 1-1 WTA Doha 2026 in DIRETTA | l’azzurra mantiene il servizio nel primo game del secondo parziale

Dopo il primo set combattuto, la partita tra Cocciaretto e Li prosegue con equilibrio. L’azzurra ha tenuto il servizio nel primo game del secondo parziale, mentre nel primo game ha commesso un doppio fallo. La sfida continua a Doha, con scambi intensi e punti decisivi che potrebbero cambiare il risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Doppio fallo della nativa di Ancona. 15-15 Rovescio lungolinea e vincente della classe 2000. 15-0 Volée di rovescio incrociata e vincente di Cocciaretto. 1-1 Diritto lungolinea interno e vincente della numero 41 WTA. 40-0 Servizio interno vincente di Li. 30-0 Altro servizio esterno vincente della statunitense con la seconda. 15-0 Servizio esterno vincente della classe 2000. 1-0 Servizio interno vincente della nativa di Ancona. 40-0 Largo il rovescio incrociato dell’americana. 30-0 Largo il diritto lungolinea di Li. 15-0 Servizio interno vincente della marchigiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

A Doha l’americana Li allunga sul 5-2 nel primo set contro Cocciaretto.

La partita tra Cocciaretto e Li a Doha è ancora aperta.

LIVE Cocciaretto-Li, 5-5, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra ottiene il break e salva il primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Diritto lungolinea e vincente della statunitense. 5-5 Rovescio incrociato e vincente di Cocciaretto. 40-15 ... oasport.it

GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI mercoledì 11 DOHA Ore 11:30 Cocciaretto vs Li. A. BUENOS AIRES Ore 19:30 Berrettini vs Kopriva Forza ragazzi Doha:canale 64. Streaming: SuperTenniX Buenos Aires: canali Sky Sport. Streaming: NOW - facebook.com facebook

Inizia il match di ottavi di finale tra Elisabetta Cocciaretto e Ann Li a Doha! x.com