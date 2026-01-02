Jannik Sinner e Jacopo Vasamì | primo allenamento insieme a Montecarlo nel 2026

Jannik Sinner e Jacopo Vasamì hanno svolto il loro primo allenamento insieme a Montecarlo nel 2026, segnando un nuovo passo nel percorso di crescita dei giovani talenti italiani nel tennis. L'inizio dell’anno promette un calendario ricco di impegni, con l’obiettivo di consolidare le proprie prestazioni e affrontare le sfide della stagione. Un momento di confronto e preparazione che anticipa un anno di importante attività per il circuito internazionale.

Il 2026 del tennis sta per decollare. Fra allenamenti, esibizioni e primi tornei ufficiali, uno degli sport più globali del pianeta è pronto a offrire un anno come sempre intensissimo, anche grazie alle sue stelle e ai giocatori giovani che intanto spingono da dietro. E' il caso ad esempio di Jannik Sinner e Jacopo Vasamì: il numero 2 del mondo e uno degli astri nascenti del tennis italiano, che in questo momento stanno sfruttando proprio la breccia aperta dall'altoatesino per arrivare al massimo livello sul circuito, si sono allenati insieme questa mattina a Monte Carlo sui campi in cemento. Sinner, che nel frattempo prepara l'esibizione di superlusso del prossimo 10 gennaio a Seoul contro Alcaraz, ha potuto così prendere ritmo verso la partita che lo attende in Corea del Sud.

