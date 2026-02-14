Sinner all’Atp Doha 2026 debutta con Machac possibile finale con Alcaraz

Jannik Sinner partecipa all’Atp Doha 2026 e affronta subito Tomas Machac nel suo primo turno. Il torneo, che si svolge nella capitale del Qatar, ha appena ufficializzato il tabellone e Sinner si prepara a scendere in campo. Tra le possibili sfide c’è anche una finale con Alcaraz, se entrambi superano i rispettivi avversari.

Jannik Sinner al torneo Atp Doha 2026 debutterà con Tomas Machac. Sorteggiato il tabellone del torneo Atp 500 di Doha, capitale del Qatar. L’azzurro numero 2 del mondo affronterà il ceco numero 31 Atp che nel 2024 ha battuto in entrambi i confronti diretti, sempre sul duro, nei Masters 1000 di Miami e Shanghai. Sinner è l’unico italiano nel main draw. Al debutto nel torneo l’azzurro, testa di serie numero 2, è l’unico italiano nel main draw di singolare. In caso di successo, Sinner giocherà con ogni probabilità negli ottavi di finale contro l’australiano Alexey Popyrin (50 Atp), impegnato all’esordio contro la modesta wild card locale Mubarak Shannan Zayid, senza classifica Atp. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo a Doha perché ha scoperto il suo percorso nel torneo.

Jannik Sinner torna a disputare un torneo a Doha dopo aver saltato alcune competizioni recenti a causa di un infortunio.

