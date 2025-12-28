La Federazione provinciale della Fsp della polizia di Stato chiede con urgenza ’ rinforzi ’, in particolare per il commissariato di polizia. Dopo il Siulp a chiedere nuove energie per Carrara è la Federazione Fsp per bocca del segretario generale di Massa Carrara Emanuele Santini. "Il nostro territorio sta vivendo un sensibile mutamento delle necessità operative che non trova più riscontro nell’attuale dotazione organica della questura di Massa Carrara, del commissariato di polizia di Carrara e delle specialità di polizia stradale e ferroviaria della provincia - scrive Santini -, dimensionati su dati storici superati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza a rischio: "Pochi agenti in servizio. Gli uffici vanno in affanno"

