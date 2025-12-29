Sicurezza stradale proseguono i lavori di riqualificazione degli attraversamenti pedonali

Sono in corso interventi di riqualificazione degli attraversamenti pedonali e lavori di messa in sicurezza dell’incrocio su via Comacchio, all’altezza di via Valle Zavalea e via Val Trebba. A partire dalle 8 di martedì 30, saranno avviate le operazioni di rimozione di due alberature in via Comacchio, nel rispetto delle norme di sicurezza. Questi interventi mirano a migliorare la viabilità e la tutela dei pedoni nella zona.

In riferimento ai lavori di messa in sicurezza dell'incrocio su via Comacchio, all'altezza di via Valle Zavalea e via Val Trebba, a partire dalle 8 di martedì 30, inizieranno gli interventi di rimozione di due alberature in via Comacchio. Nello specifico, le due alberature interessate.

Proseguono i lavori di asfaltatura in Circoscrizione 7: nuovi interventi su quattro strade - Continuano gli interventi di rifacimento del manto stradale nella Circoscrizione 7, nell’ambito del programma di manutenzione delle vie cittadine. torinoggi.it

Rattoppi e buche dopo gli scavi dell’Aca, Blasioli scrive al Comune: "Sicurezza stradale a rischio" - Il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Blasioli del Pd, denuncia il pessimo stato del manto stradale nelle vie interessate dai lavori dell'Aca ... ilpescara.it

#Viabilità| #sicurezza stradale | Guida nella Nebbia Consigli e strategie utili per guidare in sicurezza in condizioni di scarsa visibilità a causa della nebbia Qui tutti i dettagli buff.ly/WzWe3fz #Luceverde x.com

L'infrastruttura potrebbe rivoluzionare la sicurezza stradale per gli animali selvatici - facebook.com facebook

