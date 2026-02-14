Sicurezza idraulica a Filettole | il Comune lancia l' appello alla Regione

Il Comune di Vecchiano ha chiesto alla Regione Toscana un nuovo finanziamento per proteggere meglio Filettole dal rischio di alluvioni, dopo che il Rio Rotina ha causato recenti allagamenti. La richiesta arriva dopo che le piogge intense di ottobre hanno portato a danni nelle abitazioni e nelle strade della frazione. Ora, l’amministrazione locale cerca risorse per rafforzare le opere di difesa del territorio e prevenire futuri disastri.

Un appello alla Regione Toscana da parte del Comune di Vecchiano per chiedere un nuovo finanziamento in tema di difesa del suolo per rendere ancora più sicura la frazione di Filettole dal punto di vista del rischio idrogeologico, inerente la questione del Rio Rotina.