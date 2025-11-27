X Municipio dalla Regione 10 milioni per la sicurezza idraulica alla Madonnetta

X Municipio, 27 novembre 2025 – La Giunta regionale, su proposta del presidente, di concerto con l’assessore alla Tutela del Territorio e Demanio, Fabrizio Ghera, e al vicepresidente, assessore allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli, ha stanziato 10 milioni di euro da destinare alla mitigazione del rischio idraulico del canale Palocco in località Madonnetta (X Municipio). L’intervento, in collaborazione con Roma Capitale, è finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico nel bacino delle Acque Alte, interessato da ricorrenti fenomeni di esondazione del Canale Palocco e rientra tra le misure di mitigazione del rischio alluvioni individuate nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it