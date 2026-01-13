Un nuovo ponte sul Serchio tra Ripafratta e Filettole | la richiesta alla Regione

Da pisatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Serchio, tra Ripafratta e Filettole, rappresenta un intervento importante per migliorare la viabilità e la connessione tra le due aree. È stata avanzata una richiesta alla Regione per avviare un percorso condiviso e definire le modalità di progettazione e realizzazione di questa infrastruttura strategica. Un progetto che mira a favorire la mobilità e lo sviluppo locale, nel rispetto delle esigenze del territorio.

Avviare un percorso condiviso per realizzare un nuovo ponte sul fiume Serchio tra Ripafratta e Filettole. È la richiesta formale inviata dal sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli e dal sindaco di Vecchiano e presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori al presidente della. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Lucca: inaugurato nuovo ponte sul Serchio. Come cambia la viabilità

Leggi anche: Maltempo nel pisano, disagi a Vecchiano e nella zona di Filettole. E’ passata la piena del Serchio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Slitta la riapertura del ponte sull'Ozzeri.

Giani inaugura Ponte sul Serchio a Lucca: Giorno storico, migliora viabilità e sicurezza - Maggiore sicurezza, migliore mobilità per chi vive, lavora e si sposta ogni giorno nella piana lucchese. ilgiornale.it

Nuovo ponte sul Serchio “Ridicola e strumentale la proroga di 51 giorni“ - Ancora scintille sul caso dell’inaugurazione del nuovo ponte sul Serchio prevista per il 4 ottobre, una settimana prima delle elezioni regionali. lanazione.it

Nuovo ponte sul Serchio. Il taglio del nastro sarà il 4 ottobre. Una settimana prima del voto - Il nuovo ponte sul Serchio, per il quale nelle scorse settimane erano stato comunicato un lieve slittamento nella conclusione dei lavori, verrà, salvo ulteriori imprevisti, inaugurato il 4 ottobre ... lanazione.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.