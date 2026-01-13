Un nuovo ponte sul Serchio tra Ripafratta e Filettole | la richiesta alla Regione

La realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Serchio, tra Ripafratta e Filettole, rappresenta un intervento importante per migliorare la viabilità e la connessione tra le due aree. È stata avanzata una richiesta alla Regione per avviare un percorso condiviso e definire le modalità di progettazione e realizzazione di questa infrastruttura strategica. Un progetto che mira a favorire la mobilità e lo sviluppo locale, nel rispetto delle esigenze del territorio.

Avviare un percorso condiviso per realizzare un nuovo ponte sul fiume Serchio tra Ripafratta e Filettole. È la richiesta formale inviata dal sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli e dal sindaco di Vecchiano e presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori al presidente della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Lucca: inaugurato nuovo ponte sul Serchio. Come cambia la viabilità Leggi anche: Maltempo nel pisano, disagi a Vecchiano e nella zona di Filettole. E’ passata la piena del Serchio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Slitta la riapertura del ponte sull'Ozzeri. Giani inaugura Ponte sul Serchio a Lucca: Giorno storico, migliora viabilità e sicurezza - Maggiore sicurezza, migliore mobilità per chi vive, lavora e si sposta ogni giorno nella piana lucchese. ilgiornale.it Nuovo ponte sul Serchio “Ridicola e strumentale la proroga di 51 giorni“ - Ancora scintille sul caso dell’inaugurazione del nuovo ponte sul Serchio prevista per il 4 ottobre, una settimana prima delle elezioni regionali. lanazione.it Nuovo ponte sul Serchio. Il taglio del nastro sarà il 4 ottobre. Una settimana prima del voto - Il nuovo ponte sul Serchio, per il quale nelle scorse settimane erano stato comunicato un lieve slittamento nella conclusione dei lavori, verrà, salvo ulteriori imprevisti, inaugurato il 4 ottobre ... lanazione.it Lecco, lunedì 19 gennaio l’inaugurazione del nuovo quarto ponte Al taglio del nastro presente anche il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Nei prossimi giorni sarà operativo anche il potenziamento dello svincolo di Piona. #laprovinciaunicatv #teleunic - facebook.com facebook “Rispettati i tempi di progettazione del nuovo Ponte Meduna di #Pordenone. L’aggiudicazione dello scorso dicembre della progettazione e direzione lavori è passo decisivo per infrastruttura attesa da decenni”. Così oggi l’assessore Cristina Amirante. tinyurl x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.