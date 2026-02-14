La Francia e i Paesi nordici si incontrano a Monaco per discutere di un'alleanza nucleare europea, una mossa che potrebbe rafforzare la difesa comune. La riunione avviene mentre la tensione tra le potenze cresce e la minaccia di nuove crisi si fa più concreta. Questa iniziativa mira a trovare soluzioni condivise per garantire maggiore sicurezza ai territori europei.

In quel di Monaco sembra risvegliarsi un’Europa che di critiche e caricature ne ha ricevute fin troppe e per troppo tempo. Una sveglia sulla sicurezza che suona per voce del cancelliere tedesco Friedrich Merz e del presidente francese, Emmanuel Macron. Il filo rosso è il medesimo: l’Unione europea deve divenire modello agli occhi delle potenze mondiali e non più una protetta a stelle e strisce e neanche una temporeggiatrice professionista. Uno sviluppo da portare avanti su un doppio binario, ovvero stabilendo anche “un contatto diretto con la Russia” in piena trasparenza e confrontandosi con gli ucraini e gli alleati americani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sicurezza europea, Francia e Paesi nordici in colloquio per l'atomica comune

Al vertice di Berlino, i leader europei hanno sottoscritto un documento che definisce gli impegni della Coalizione del Volenterosi, evidenziando il ruolo di alcuni Paesi come Francia, Regno Unito, Paesi baltici e nordici, mentre l’Italia resta fuori.

I Paesi nordici hanno smentito le dichiarazioni di Donald Trump riguardanti presunte attività di navi russe e cinesi intorno alla Groenlandia.

