Dai Volenterosi truppe di supporto a Kiev l' Italia fuori | pronti Francia Gb Paesi baltici e nordici

Al vertice di Berlino, i leader europei hanno sottoscritto un documento che definisce gli impegni della Coalizione del Volenterosi, evidenziando il ruolo di alcuni Paesi come Francia, Regno Unito, Paesi baltici e nordici, mentre l’Italia resta fuori. L’accordo riguarda le garanzie di sicurezza per l’Ucraina in vista di eventuali negoziati di pace, condizionati dalla posizione della Russia.

La dichiarazione sottoscritta dai leader europei che hanno preso parte al vertice di Berlino per la prima volta mette nero su bianco alcuni degli impegni concordati nel quadro della Coalizione del Volenterosi riguardo alle garanzie di sicurezza da dare all' Ucraina quando, e se, si arriverà ad un accordo di pace (il che implica il sì della Russia, tutt'altro che scontato). L' Europa si dice disposta a guidare una «forza multinazionale» con «il sostegno» degli Usa (il famoso backstop) anche all'interno dei confini ucraini.

Volenterosi “Più armi a Kiev”. Missili e sanzioni, pressing su Mosca. Meloni: “Mantenere l’unità con gli Usa” - Roma, 24 ottobre 2025 – I Paesi Volenterosi sono determinati: il sostegno e Kiev è totale e bisogna fare pressione su Putin perché accetti le condizioni per il cessate il fuoco. quotidiano.net

Nato, truppe, Ue: accordo pronto su tutto, tranne che sui territori. Accelerazione dagli Usa. “Negoziati chiusi al 90%”, ma i Volenterosi rilanciano l’idea di soldati sul campo, contro il veto di Putin. Di Michela A.G. Iaccarino x.com

UCRAINA “ACCORDO SUL 90%”. MA NON SUI TERRITORI Qualcosa si muove - Zelensky cede a Witkoff anche sulla Nato: Usa ottimisti. Intesa su truppe, Nato e Ue. Volenterosi e Italia frenano di Michela A.G. Iaccarino FQ - 16.12.2025 - Più seri di così, i coll - facebook.com facebook

