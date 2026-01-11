Paesi nordici smentiscono Trump | ‘qui nessuna nave russa o cinese’

Da imolaoggi.it 11 gen 2026

I Paesi nordici hanno smentito le dichiarazioni di Donald Trump riguardanti presunte attività di navi russe e cinesi intorno alla Groenlandia. Le autorità di Danimarca, Norvegia e Islanda hanno confermato che non ci sono evidenze di movimenti militari o di spionaggio provenienti da Mosca o Pechino nella regione. La comunicazione ufficiale mira a chiarire la situazione e a mantenere la stabilità nell’area, respingendo ogni allarme infondato.

I Paesi nordici smentiscono le affermazioni di Donald Trump sull'attività di Mosca e Pechino intorno alla Groenlandia.

