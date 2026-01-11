Paesi nordici smentiscono Trump | ‘qui nessuna nave russa o cinese’

I Paesi nordici hanno smentito le dichiarazioni di Donald Trump riguardanti presunte attività di navi russe e cinesi intorno alla Groenlandia. Le autorità di Danimarca, Norvegia e Islanda hanno confermato che non ci sono evidenze di movimenti militari o di spionaggio provenienti da Mosca o Pechino nella regione. La comunicazione ufficiale mira a chiarire la situazione e a mantenere la stabilità nell’area, respingendo ogni allarme infondato.

I diplomatici nordici smentiscono le affermazioni di Trump sull'importanza strategica della Groenlandia - I diplomatici nordici contestano le affermazioni di Trump riguardo alla Groenlandia e alla presenza di navi straniere. notizie.it

Reazioni dei Funzionari Nordici alle Dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia: Cosa Dicono? - Esplora le reazioni dei funzionari nordici alle recenti dichiarazioni di Trump riguardo la Groenlandia. notizie.it

EX30 Cross Country non è il solito SUV elettrico. Compatto e sorprendente, 0–100 in 3,6 secondi, interni riciclati premium, soundbar Harman Kardon e ambient light ispirati ai paesi nordici. Vieni a scoprire tutti i dettagli esclusivi di EX30 Cross Country nel nost - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.