Sansepolcro costituito il comitato per anniversario morte di San Francesco
Arezzo, 3 dicembre 2025 – Sansepolcro, costituito il comitato per anniversario morte di San Francesco. Nei giorni scorsi a Sansepolcro s i è costituito il Comitato per i festeggiamenti dell'800esimo anniversario della morte di San Francesco. Sull’argomento ha relazionato l’assise il Presidente del Consiglio Comunale. “Viste le innumerevoli implicazioni che la scadenza comporta per il territorio e nello specifico per il nostro comune” ha detto Antonello Antonelli “sotto l'egida di don Giancarlo Rapaccini si sono raccolte più persone, nostri concittadini e concittadine, oltre alla rappresentanza dei Frati Cappuccini di Montecasale ognuna delle quali espressione di conoscenze e capacità relative all'argomento, oltre alla rappresentanza dell'associazionismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La ferrovia Centrale Umbra 152 km La rete FCU è costituita da una dorsale principale di 147 km che unisce Terni a Sansepolcro (AR), servendo i centri urbani di Terni, San Gemini, Acquasparta, Deruta, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montecastrilli, - facebook.com Vai su Facebook
Sansepolcro, costituito il comitato per anniversario morte di San Francesco - Nei giorni scorsi a Sansepolcro si è costituito il Comitato per i festeggiamenti dell'800esimo ... Scrive lanazione.it
Sansepolcro ricorda l'abbattimento della Torre di Berta: commemorato l'81° anniversario - Questa mattina all'alba, Sansepolcro ha commemorato con partecipazione e raccoglimento l'81° anniversario dell'abbattimento della Torre di Berta, simbolo identitario della città, distrutto durante la ... Segnala lanazione.it