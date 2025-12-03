Sansepolcro costituito il comitato per anniversario morte di San Francesco

Arezzo, 3 dicembre 2025 – Sansepolcrocostituito il comitato per anniversario morte di San Francesco. Nei giorni scorsi a Sansepolcro s i è costituito il Comitato per i festeggiamenti dell'800esimo anniversario della morte di San Francesco. Sull’argomento ha relazionato l’assise il Presidente del Consiglio Comunale. “Viste le innumerevoli implicazioni che la scadenza comporta per il territorio e nello specifico per il nostro comune” ha detto Antonello Antonelli “sotto l'egida di don Giancarlo Rapaccini si sono raccolte più persone, nostri concittadini e concittadine, oltre alla rappresentanza dei Frati Cappuccini di Montecasale ognuna delle quali espressione di conoscenze e capacità relative all'argomento, oltre alla rappresentanza dell'associazionismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

