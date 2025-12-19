Pri costituito il Comitato di Coordinamento per la Quarta Circoscrizione

Il Partito Repubblicano Italiano di Messina rafforza la propria presenza territoriale con la costituzione del nuovo Comitato di Coordinamento per la Quarta Circoscrizione, segnando un passo importante nel percorso di consolidamento e organizzazione della rete locale. Un impegno che testimonia l’attenzione del partito alle esigenze della comunità e la volontà di rafforzare il dialogo con cittadini e realtà locali.

