Pistoia due sedicenni si fingono Carabinieri per truffare un’anziana | arrestati grazie a un cittadino

Due sedicenni si erano finti carabinieri per ingannare una signora anziana, facendosi consegnare tutti i suoi oggetti preziosi. Ma il programma è fallito grazie alla solerzia di un cittadino e all'azione dei Carabinieri di Pistoia. I due giovani, entrambi residenti fuori regione, sono stati arrestati in flagranza con l'accusa di truffa aggravata ai danni di una donna ultraottantenne. L'operazione riguarda l'ambito dei controlli intensificati dal comando provinciale della città contro i reati predatori, con particolare attenzione a quelli che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione.

