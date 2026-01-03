Alle 12.30 contro l’Udinese al Sinigaglia Como Fabregas non si accontenta | Nel 2026 cresceremo ancora

Alle 12.30 al Sinigaglia il Como affronta l’Udinese in una partita importante. La squadra di Fabregas, nonostante le sfide, guarda avanti con ottimismo, puntando a migliorare e crescere anche nel 2026. L'incontro rappresenta un’occasione per testare il livello attuale e proseguire nel percorso di sviluppo. Una sfida che richiede attenzione e determinazione, in un contesto di crescita costante per il club.

Difficile ostacolo, per il Como. Alle 12.30 al Sinigaglia arriva l' Udinese, in crescita nelle ultime giornate. La vittoria di Lecce ha rilanciato le ambizioni europee dei lariani, che andranno confermate contro i friulani. I movimenti di mercato potrebbero cambiare, come lo scorso anno, il volto del Como a gennaio. Nel frattempo Fabregas smentisce un suo futuro al Chelsea. "Io al posto di Maresca? Sono l'allenatore del Como e voglio rimanerci a lungo. Il presidente Suwarso aveva detto che non avremmo operato sul mercato invernale, ma i vari infortuni hanno cambiato la nostra idea. Arriveranno giocatori solo se potranno migliorare la squadra.

