Short track | Sighel cade Fontana in semifinale nei 1000 Sci oro storico per il brasiliano Braathen

Durante una gara di short track, Sighel è scivolato e ha perso la possibilità di passare ai quarti, mentre Fontana ha conquistato la semifinale nei 1000 metri. Nel mondo dello sci, il brasiliano Braathen ha vinto una medaglia d’oro che nessuno si aspettava. La staffetta femminile di sci di fondo ha deluso le aspettative, e anche nel gigante maschile i risultati sono stati sotto le attese.

Dopo una partita avvincente e serrata l'Italia femminile del curling viene sconfitta per 7-6 dalla Svezia Chiara Betti si qualifica per i quarti di finale con uno dei 4 milior tempi di ripescaggio Ottima prova dell'azzurra che domina la settima batteria e passa il turno La sesta batteria viene vinta da Elisa Confortola che si qualifica per il turno successivo L'azzurra spera nel ripescaggio L'azzurra sarà protagonista della settima e penultima batteria Nel sesto ed ultimo quarto di finale il nostro asso dello short track Pietro Sighel cade e viene eliminato. Con il secondo posto nella seconda manche va in semifinale anche l'azzurro Nadalini Grande prova nello short track dell'azzurro Luca Spechenhauser che ha vinto il primo quarto di finale e si è qualificato per le semifinali Valentina Margaglio ha concluso la quarta ed ultima manche. Il nome di Sighel si è fatto notare per una caduta durante la gara di short track, provocata da un contatto con un avversario. Sighel è caduto durante la gara di short track, lasciando così il passo a Fontana, che ora avanza nella competizione. Sighel vince la batteria dei 1000m, ma viene squalificato. Italia oro nello short track misto, con Fontana i trentini Sighel e Nadalini. Italia oro nella staffetta mista di short track. Oggi nuova gara per Arianna Fontana. Sighel travolto ma niente ripescaggio! Spechenhauser e Nadalini in semifinale! Vince per distacco Xhandra Velzeboer. Pietro Sighel buttato a terra ed eliminato. Beffa e rabbia per Pietro Sighel, eliminato ai quarti di finale dei 1500 short track. L'azzurro, già oro nella staffetta, si trovava al terzo posto. Pietro Sighel viene ostacolato e cade. Curling donne: ora Italia-Svezia 5-7 nel nono end. L'atleta cinese Sun Long taglia il traguardo durante la finale A dei 1000 metri di short track maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.