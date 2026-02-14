Short track | Sighel cade ora Fontana Sci oro storico per il brasiliano Braathen | La moda lo smalto Steve Jobs | chi è
Sighel è caduto durante la gara di short track, lasciando così il passo a Fontana, che ora avanza nella competizione. La dinamica dell’incidente si è verificata a pochi giri dalla fine, quando il pattinatore italiano ha perso l’equilibrio in curva, rimanendo a terra mentre gli avversari continuavano a spingere per la conquista dei quarti di finale. Nel frattempo, lo sport brasiliano ha scritto una pagina storica con la vittoria di Braathen nello sci, il suo primo oro olimpico, ottenuto grazie a una discesa perfetta sulla neve compatta e ghiacciata. La delusione arriva anche dalla staffetta femminile
La sesta batteria viene vinta da Elisa Confortola che si qualifica per il turno successivo L'azzurra spera nel ripescaggio L'azzurra sarà protagonista della settima e penultima batteria Nel sesto ed ultimo quarto di finale il nostro asso dello short track Pietro Sighel cade e viene eliminato. Con il secondo posto nella seconda manche va in semifinale anche l'azzurro Nadalini Grande prova nello short track dell'azzurro Luca Spechenhauser che ha vinto il primo quarto di finale e si è qualificato per le semifinali Valentina Margaglio ha concluso la quarta ed ultima manche. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Fontana e Sighel d'oro: fantastica staffetta mista dello short track. Paura Goggia, cade in combinata | Volo in curva: cosa è successo
La staffetta mista dello short track ha regalato una medaglia d’oro all’Italia, con Fontana e Sighel in grande forma.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Sighel vince la batteria dei 1000m, ma viene squalificato: cosa è successo?; Blog | Olimpiadi: Italia oro nella staffetta mista di short track. Oggi nuova gara per Arianna Fontana - Alley Oop; L’italiano in qualche modo riesce sempre a venire fuori; LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Sighel, adesso serve maturità! Torna Fontana con la staffetta.
LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Sighel travolto ma niente ripescaggio! Spechenhauser e Nadalini in semifinale! Tra poco FontanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.47: Sighel è stato letteralmente falciato dall'ucraino, non poteva spostarsi, semplicemente avrebbe dovuto ... oasport.it
Pietro Sighel subito fuori nei 1500 metri: azzurro steso, perché non è stato ripescatoDopo aver conquistato la medaglia d'oro nella staffetta mista tagliando il traguardo di spalle, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non hanno ... oasport.it
