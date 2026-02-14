Sighel è caduto durante la gara di short track, lasciando così il passo a Fontana, che ora avanza nella competizione. La dinamica dell’incidente si è verificata a pochi giri dalla fine, quando il pattinatore italiano ha perso l’equilibrio in curva, rimanendo a terra mentre gli avversari continuavano a spingere per la conquista dei quarti di finale. Nel frattempo, lo sport brasiliano ha scritto una pagina storica con la vittoria di Braathen nello sci, il suo primo oro olimpico, ottenuto grazie a una discesa perfetta sulla neve compatta e ghiacciata. La delusione arriva anche dalla staffetta femminile

La sesta batteria viene vinta da Elisa Confortola che si qualifica per il turno successivo L'azzurra spera nel ripescaggio L'azzurra sarà protagonista della settima e penultima batteria Nel sesto ed ultimo quarto di finale il nostro asso dello short track Pietro Sighel cade e viene eliminato. Con il secondo posto nella seconda manche va in semifinale anche l'azzurro Nadalini Grande prova nello short track dell'azzurro Luca Spechenhauser che ha vinto il primo quarto di finale e si è qualificato per le semifinali Valentina Margaglio ha concluso la quarta ed ultima manche. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Short track: Sighel cade, ora Fontana. Sci, oro storico per il brasiliano Braathen | La moda, lo smalto, Steve Jobs: chi è

La staffetta mista dello short track ha regalato una medaglia d’oro all’Italia, con Fontana e Sighel in grande forma.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.