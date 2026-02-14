Short track | Sighel cade Fontana ai quarti nei 1000 Sci oro storico per Braathen
Nella gara di short track, Sighel è caduta durante i quarti di finale, causando la sua eliminazione. La corsa si è svolta velocemente, e l’incidente ha interrotto bruscamente la sua prestazione. Nel frattempo, Fontana si è qualificata per i quarti nei 1000 metri, dopo aver completato la sua batteria con un passo deciso. La squadra femminile di curling ha invece perso contro la Svezia per 7-6, chiudendo le speranze di avanzare. Nella stessa disciplina, Confortola ha passato il turno e si è piazzata tra le migliori otto.
In finale le due azzurre rispettivamente con il sesto e decimo punteggio Alla fine niente da fare anche per Luca Spechenhauser ed è stato eliminato Niente da fare per Thomas Nadalini eliminato dopo una video review Luca Spechenhauser è giunto quarto (avrebbe dovuto arrivare tra i primi tre per andare in finale), ma la squalifica di un concorrente gli danno ancora la possibilità di qualificarsi con uno dei tempi di ripescaggio Dopo una partita avvincente e serrata l'Italia femminile del curling viene sconfitta per 7-6 dalla Svezia Chiara Betti si qualifica per i quarti di finale con uno dei 4 milior tempi di ripescaggio Ottima prova dell'azzurra che domina la settima batteria e passa il turno La sesta batteria viene vinta da Elisa Confortola che si qualifica per il turno successivo L'azzurra spera nel ripescaggio L'azzurra sarà protagonista della settima e penultima batteria Nel sesto ed ultimo quarto di finale il nostro asso dello short track Pietro Sighel cade e viene eliminato.
Durante una gara di short track, Sighel è scivolato e ha perso la possibilità di passare ai quarti, mentre Fontana ha conquistato la semifinale nei 1000 metri.
