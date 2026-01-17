LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | bronzi per Confortola e Nadalini l’Italia in finale nella staffetta femminile!

Segui in tempo reale i Campionati Europei di short track 2026, con aggiornamenti sulle gare in corso. L’Italia ha ottenuto due medaglie di bronzo grazie a Confortola e Nadalini, e si è qualificata in finale nella staffetta femminile. Restate con noi per gli ultimi risultati e le informazioni sulle finali dei 500 metri maschili, in programma nel pomeriggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINALI 500 METRI MASCHILI 16:21 Obiettivo centrato per Sighel, Valcepina, Confortola e Fontana che si giocheranno la vittoria finale verso le 17:20 circa. 16:20 Finisce qui, con l'Italia che vince con un tempo di 4:11.1 e accede alla finale insieme ad Ungheria, Francia e Olanda. 16:20 Siamo all'ultimo giro! 16:20 L'Italia inizia a prendersi qualche minuscolo centesimo di vantaggio, ma occhio all'ultimo attacco della Francia. 16:19 Mancano otto giri alla fine, con Francia e Italia che vanno allo stesso ritmo ma siamo avanti noi! 16:18 Mentre resiste il primo posto dell'Italia, l'Ucraina sembra aver mollato la lotta per la finale.

Short track, prima medaglia azzurra gli Europei. Nadalini è di bronzo nei 1500 metri - Arriva la prima medaglia per l'Italia agli Europei di short track in corso di svolgimento a Tilburg (Paesi Bassi). oasport.it

Short track: Europei, gran avvio per l'Italia nel day 1 di qualificazioni nei Paesi Bassi - Sono dieci gli atleti italiani impegnati nell’appuntamento che precede i Giochi Olimpici Invernali di Mil ... napolimagazine.com

I Campionati europei di short-track, ospitati dall'IJssportcentrum di Tilburg, si sono aperti in maniera positiva per la squadra azzurra, che nella giornata dedicata ai turni di qualificazione è andata vicina al percorso netto. A conti fatti, è mancato all'appello solam - facebook.com facebook

È tempo di Campionati Europei! Sarà Tilburg, Paesi Bassi, ad ospitare la rassegna continentale di short track in programma dal 16 al 18 gennaio. Dieci gli azzurri impegnati! Scopri tutto qui bit.ly/4aUD2pa @fisg_it x.com

