LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | bronzi per Confortola e Nadalini l’Italia in finale nella staffetta femminile!

Da oasport.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale i Campionati Europei di short track 2026, con aggiornamenti sulle gare in corso. L’Italia ha ottenuto due medaglie di bronzo grazie a Confortola e Nadalini, e si è qualificata in finale nella staffetta femminile. Restate con noi per gli ultimi risultati e le informazioni sulle finali dei 500 metri maschili, in programma nel pomeriggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINALI 500 METRI MASCHILI 16:21 Obiettivo centrato per Sighel, Valcepina, Confortola e Fontana che si giocheranno la vittoria finale verso le 17:20 circa. 16:20 Finisce qui, con l’Italia che vince con un tempo di 4:11.1 e accede alla finale insieme ad Ungheria, Francia e Olanda. 16:20 Siamo all’ultimo giro! 16:20 L’Italia inizia a prendersi qualche minuscolo centesimo di vantaggio, ma occhio all’ultimo attacco della Francia. 16:19 Mancano otto giri alla fine, con Francia e Italia che vanno allo stesso ritmo ma siamo avanti noi! 16:18 Mentre resiste il primo posto dell’Italia, l’Ucraina sembra aver mollato la lotta per la finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

