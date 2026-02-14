Serie D | Varese-Ligorna sfida al vertice e voglia di riscatto biancorosso dopo la pesante sconfitta dell’andata

Il Varese ha deciso di reagire dopo la pesante sconfitta dell’andata e punta a conquistare la vetta. Domenica 15 febbraio, alle 15:00, i biancorossi affrontano il Ligorna allo stadio “Franco Ossola” di Varese, in una partita chiave per la classifica del girone A di Serie D.

Varese-Ligorna: La ricerca di riscatto e la vetta nel mirino. Domenica 15 febbraio, alle ore 15:00, lo stadio “Franco Ossola” di Varese ospiterà l’incontro tra il Varese Football Club e il Ligorna, valido per la ventiquattresima giornata del girone A di Serie D. I biancorossi, desiderosi di vendicare la pesante sconfitta subita all’andata, affronteranno una squadra ligure intenzionata a consolidare la propria leadership in classifica. Un precedente amaro e la voglia di riscatto del Varese. La partita di domenica rappresenta per il Varese un’opportunità fondamentale per cancellare il ricordo del rocambolesco 4-0 incassato nella sfida d’andata, disputata sul campo del Ligorna.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Futura Ceparana si prepara a sfidare il Volare Arenzano in una partita decisiva per la classifica.

La partita tra Brescia e Varese si gioca sabato 14 febbraio alle 18:15 all’Itelyum Arena di Masnago, dopo che la Germani Brescia ha vinto quattro delle ultime cinque sfide.

