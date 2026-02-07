Serie C Pallavolo | Ceparana cerca riscatto ad Arenzano dopo la sconfitta Sfida cruciale per la classifica

Il Futura Ceparana si prepara a sfidare il Volare Arenzano in una partita decisiva per la classifica. Dopo la sconfitta dell’ultima giornata, i giocatori vogliono subito riscatto e puntano a fare risultato in trasferta. La partita si gioca oggi, e per i liguri è un’occasione importante per recuperare punti e risalire la classifica.

Il Futura Ceparana si prepara ad affrontare una trasferta cruciale sul campo del Volare Arenzano, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C ligure. La squadra, reduce da una sconfitta esterna per 3-1 contro il Quiliano, cerca riscatto in un match che si preannuncia tutt’altro che semplice contro un avversario desideroso di rialzarsi dopo il pesante 3-0 subito in casa contro la Rainbow Spezia. L’appuntamento è fissato per le ore 21 di sabato 7 febbraio presso il palazzetto Tecnotatti di Arenzano, con la direzione di gara affidata agli arbitri Serena Gianbastiani ed Enverjo Sinani.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

