Serie C Pallavolo | Ceparana cerca riscatto ad Arenzano dopo la sconfitta Sfida cruciale per la classifica

Il Futura Ceparana si prepara a sfidare il Volare Arenzano in una partita decisiva per la classifica. Dopo la sconfitta dell’ultima giornata, i giocatori vogliono subito riscatto e puntano a fare risultato in trasferta. La partita si gioca oggi, e per i liguri è un’occasione importante per recuperare punti e risalire la classifica.

Il Futura Ceparana si prepara ad affrontare una trasferta cruciale sul campo del Volare Arenzano, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C ligure. La squadra, reduce da una sconfitta esterna per 3-1 contro il Quiliano, cerca riscatto in un match che si preannuncia tutt’altro che semplice contro un avversario desideroso di rialzarsi dopo il pesante 3-0 subito in casa contro la Rainbow Spezia. L’appuntamento è fissato per le ore 21 di sabato 7 febbraio presso il palazzetto Tecnotatti di Arenzano, con la direzione di gara affidata agli arbitri Serena Gianbastiani ed Enverjo Sinani.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ceparana Arenzano Pallavolo Serie A2. Emma Villas Lupi Siena a Taranto in cerca di riscatto. Mechini: "Bisogna essere bravi a gestire certi vantaggi» Pallavolo, la Querzoli Forlì cerca riscatto ospitando la Nova Volley Loreto Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ceparana Arenzano Argomenti discussi: Volley, Futura Ceparana in trasferta a Quiliano; Pallavolo, il Futura Ceparana torna alla vittoria; Pallavolo, il Futura Ceparana cerca il rilancio; Sfide al cardiopalma. Rainbow vuole Volare. Obiettivo alta classifica. Serie C maschile. Pallavolo Futura a testa alta nonostante il koCEPARANA – La Pallavolo Futura è uscita a testa alta dalla sfida contro il quotato Sabazia Ecosavona, nonostante la sconfitta, nella prima giornata del campionato di serie C maschile. Contro una ... lanazione.it Futura Ceparana cerca il terzo acuto contro la capolista CogovalleFutura Ceparana cerca il terzo acuto contro la capolista Cogovalle ... msn.com Lega Pallavolo Serie A Femminile facebook

