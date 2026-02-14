Brescia-Varese | sfida cruciale in Serie A per riavviare ambizioni e consolidare posizioni di vertice

La partita tra Brescia e Varese si gioca sabato 14 febbraio alle 18:15 all’Itelyum Arena di Masnago, dopo che la Germani Brescia ha vinto quattro delle ultime cinque sfide. La squadra lombarda cerca di rafforzare la propria posizione in classifica, mentre la Openjobmetis vuole ottenere una vittoria fondamentale per rilanciare le proprie speranze di playoff. Varese si presenta con un ritmo più basso rispetto alle aspettative, ma punta tutto sulla partita casalinga per cambiare rotta.

Brescia sfida Varese: la Openjobmetis cerca la svolta in un campionato combattuto. La Pallacanestro Varese ospita sabato 14 febbraio, alle ore 18:15 all’Itelyum Arena di Masnago, la Germani Brescia, una delle squadre più in forma del campionato di Serie A. L’incontro è cruciale per entrambe le formazioni: Varese per ritrovare un percorso di vittorie dopo due sconfitte consecutive, Brescia per consolidare la propria posizione di vertice e riprendere la marcia interrotta dalla recente battuta d’arresto contro la Virtus Bologna. La sfida si preannuncia intensa, in un contesto di campionato sempre più competitivo e ricco di sorprese.🔗 Leggi su Ameve.eu

