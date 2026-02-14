Serie D | oggi anticipo in Brianza contro il Sangiuliano Lenz trasferta ostica | Ma siamo pronti

Il match tra Sangiuliano City e Lentigione si gioca oggi a Carate Brianza, perché il campo originale non era disponibile. La partita si svolge alle 14,30 e si disputa su un campo diverso rispetto al solito. Lenz, che guida il Lentigione, afferma che la squadra si sente pronta, anche se si trova in trasferta in un ambiente difficile.

Per la mancanza di disponibilità del campo da gioco, la gara tra Sangiuliano City e Lentigione, programmata per domani, viene anticipata ad oggi alle 14,30 sul campo di Carate Brianza, in provincia di Monza, distante una quarantina di chilometri. In realtà oggi si giocano anche altre due gare della 24ª giornata del girone D della Serie D, Imolese-Progresso alle 14,30 e Pistoiese-Tuttocuoio alle 17,30. Ma torniamo a Sangiuliano-Lentigione, con il tecnico dei rivieraschi Ivan Pedrelli che così presenta la gara: "Il Sangiuliano è sicuramente la squadra più in forma di questo momento. Stanno bene e sono liberi mentalmente di esprimersi al meglio.