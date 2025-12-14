Serie D girone D L’anticipo sorride al Sangiuliano La RovatoVertovese resta a secco

Nel turno di Serie D, girone D, il Sangiuliano City ottiene una vittoria di misura contro la Rovato Vertovese nell'anticipo di ieri pomeriggio alla Sportitalia Arena, mentre la squadra avversaria resta a secco. Un risultato che conferma la forma positiva dei padroni di casa in questa fase della stagione.

CARATE BRIANZA (Monza) Successo di misura per il Sangiuliano City che, nell’anticipo di ieri pomeriggio, ha superato in cas, per l’occasione la Sportitalia Arena, la Rovato Vertovese. I gialloverdi sono riusciti ad avere la meglio grazie alla marcatura dell’attaccante classe 1999 Andrea Tremolada. Il numero 10 è andato in rete quando il cronometro segnalava il 29esimo minuto della prima frazione di gioco. Il vantaggio è stato poi difeso con ordine per tutta la ripresa, consentendo così di portare a casa l’intera pesante posta in palio ai danni della compagine allenata da Mauro Belotti. Tre punti d’oro dunque per la formazione del tecnico Marco Sesto, utili anzitutto per tenersi lontani dalla zona calda della graduatoria. Sport.quotidiano.net

