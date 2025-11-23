SERIE C Cosenza-Benevento la diretta testuale
Tempo di lettura: < 1 minuto Cosenza (26) e Benevento (29) si affrontano al “San Vito-Marulla” nella quindicesima giornata di campiono in un crocevia della stagione importante per entrambe. Mister Floro Flores con cinque assenti tra i quali spicca il nome dell’attaccante Salvemini, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio alla caviglia di Catania. Tabellino Cosenza-Benevento (ore 14:30) Cosenza (4-3-3): Vettorel; Ricciardi, Dalle Mura, Caporale, D’Orazio; Kouan, Langella, Garritano; Cannavò, Mazzocchi, Florenzi. A disp.: Pompei, Le Rose, Barone, Contiero, Beretta, Contiliano, Ragone, Achour, Dametto, Rocco, Silvestri, Mazzulla. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
