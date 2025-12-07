Serie B Interregionale | ore 18,30 al PalaFerrari in scena un testa-coda I New Flying Balls nella tana dell’Olimpia Castello Grandi | Non sarà una gara come tutte le altre

Tempo di derby sull’asse della via Emilia e sfida testacoda fra New Flying Balls e Olimpia Castello, che oggi alle 18,30 scenderanno in campo al PalaFerrari di Castel San Pietro Terme per l’undicesima giornata di B Interregionale (Division A). Umori diametralmente opposti sui due fronti. Da una parte ci sono gli ozzanesi di coach Federico Grandi, primi della classe in compagnia di Gorizia (che si sfideranno il 13 dicembre alle 21), che stanno vivendo il momento migliore della stagione con un record di 8-1, oltre al primato di miglior attacco (85,3 punti di media), seconda miglior difesa (70,3 alle spalle di Oderzo, 69,2) e miglior quoziente canestri (1,21). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

