Serie B Interregionale | ore 20,30 al palasport di Ozzano Coach Grandi non si fida | I nostri avversari si sono rafforzati in sede di mercato New Flying Balls l’insidia è la Gardonese
Alle ore 20:30 al Palasport di Ozzano, i New Flying Balls affrontano la Gardonese nella Serie B Interregionale. Coach Grandi mette in guardia: gli avversari si sono rinforzati sul mercato. Dopo le festività, la squadra è pronta per la ripresa del campionato, che segna l’inizio del 2026 per la categoria, con l’obiettivo di affrontare con concentrazione e determinazione la partita.
Smaltiti i pranzi e le cene luculliani e ricaricate le pile nei giorni di festa, per i New Flying Balls è già tempo di tornare a indossare la canotta d’ordinanza per l’apertura del 2026 del campionato di B Interregionale. Alle 20,30 i biancorossi di coach Federico Grandi riceveranno in viale 2 Giugno la Gardonese per il penultimo turno del girone d’andata, con l’obiettivo di sigillare col timbro il primato nella Division A (11-1 il record degli ozzanesi), ma nel rispetto di un avversario che viaggia al dodicesimo posto (4-8 il cammino dei bresciani). L’insidia è quella di una Gardonese nuova di zecca, che arriverà a Ozzano con il vento in poppa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
