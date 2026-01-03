Serie B Interregionale | ore 20,30 al palasport di Ozzano Coach Grandi non si fida | I nostri avversari si sono rafforzati in sede di mercato New Flying Balls l’insidia è la Gardonese

Alle ore 20:30 al Palasport di Ozzano, i New Flying Balls affrontano la Gardonese nella Serie B Interregionale. Coach Grandi mette in guardia: gli avversari si sono rinforzati sul mercato. Dopo le festività, la squadra è pronta per la ripresa del campionato, che segna l’inizio del 2026 per la categoria, con l’obiettivo di affrontare con concentrazione e determinazione la partita.

