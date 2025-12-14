Serie B Redel Viola conquista un' altra vittoria contro Rende

La Redel Viola di Reggio Calabria ottiene un'importante vittoria in Serie B, espugnando il campo del Rende con il punteggio di 67-77. La squadra cerca continuità di risultati e conferma il suo buon momento di forma con una prestazione solida e determinata in trasferta.

Si cercava la continuità e la vittoria è arrivata per la Redel Reggio Calabria che espugna 67-77 il PalaQuattromiglia di Rende. Contro un avversario mai domo, i neroarancio, come si legge sul sito neroarancio, fanno sembrare tutto semplice una volta alzata l’intensità in difesa e in attacco. Reggiotoday.it

