Serie B Redel Viola conquista un' altra vittoria contro Rende

La Redel Viola di Reggio Calabria ottiene un'importante vittoria in Serie B, espugnando il campo del Rende con il punteggio di 67-77. La squadra cerca continuità di risultati e conferma il suo buon momento di forma con una prestazione solida e determinata in trasferta.
Si cercava la continuità e la vittoria è arrivata per la Redel Reggio Calabria che espugna 67-77 il PalaQuattromiglia di Rende. Contro un avversario mai domo, i neroarancio, come si legge sul sito neroarancio, fanno sembrare tutto semplice una volta alzata l’intensità in difesa e in attacco. Reggiotoday.it
Serie B INTERREGIONALE VIOLA VS MESSINA
11° Giornata - Serie B Interregionale Redel Viola Reggio Calabria 🆚 Ecojump Messina Basket School PalaPentimele - Reggio Calabria Domenica 7 dicembre 2025 Ore 18.00 ️ 𝔸𝕍𝔸ℕ𝕋𝕀 𝕊ℂ𝕌𝔻𝔸𝕋𝕀 ️ - facebook.com facebook