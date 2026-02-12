Anticipi della diciannovesima giornata Serie A2 Elite | tre sfide emozionanti in arrivo domani

Domani si giocano tre partite importanti per la diciannovesima giornata di Serie A2 Elite. Le squadre scendono in campo con tanta voglia di fare punti, e le sfide promettono emozioni fino all’ultimo minuto. I tifosi sono già in attesa di vedere quali team usciranno vittoriosi.

"> Calcio a 5 Serie A2 Elite: Diciannovesima Giornata in Arrivo. ROMA. Il Girone B della Serie A2 Elite di calcio a 5 è pronto a vivere una giornata di grande emozione. La diciannovesima giornata si svolgerà il 13 e il 14 febbraio, con tre anticipi programati per venerdì e quattro incontri previsti per il sabato. Siamo in un momento cruciale della stagione, dove la corsa ai playoff è aperta e la lotta per la salvezza è più accesa che mai. Gli Anticipi di Venerdì 13 Febbraio. Il primo match della giornata si svolgerà venerdì 13 febbraio alle 20:00 fra Academy Pescara e Italpol. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

