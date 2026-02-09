Serie A l’Atalanta vince contro la Cremonese e si avvicina all’Europa

L’Atalanta batte 2-1 la Cremonese e si avvicina all’Europa. Alla New Balance Arena, i bergamaschi conquistano tre punti importanti nel match del 24° turno di Serie A. La squadra di Gasperini controlla il gioco e trova il gol decisivo nel secondo tempo, portandosi più vicina alla zona che dà accesso alle coppe europee. La Cremonese, invece, lotta, ma non riesce a portare a casa punti.

L’ Atalanta supera 2-1 la Cremonese alla New Balance Arena nella sfida valida per il 24° turno di Serie A. La squadra di Palladino conquista i tre punti in scioltezza e si porta a 39 punti e ora è a due lunghezze dal Como, sesto ma con una partita in meno. Comincia ad essere preoccupante invece la classifica della Cremonese, ferma a 23 punti dopo tre sconfitte consecutive. La zona pericolosa è sempre più vicina. Avvio deciso dei nerazzurri, subito pericolosi prima con Raspadori (Audero alza in angolo) e poi con Djimsiti (colpo di testa che accarezza il palo).I nerazzurri sbloccano il risultato al 13’ con una giocata meravigliosa di Nikola Krstovic. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Cremonese - Atalanta | 1-1 | Serie A 2025-26 | Cremonese Atalanta

